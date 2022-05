Romain DIQUATTRO

Je travaille depuis 6 ans dans la gestion de projets évènementiels et de structures hôtelières, en France comme à l'étranger. Depuis la prise de brief client jusqu'à la facturation, en passant par la coordination des différents acteurs (internes et externes à l'entreprise) et la logistique de terrain, je suis à même de monter et gérer un projet de A à Z.



Mes compétences :

Régisseur

Marketing

Communication

Chef de projet

Sport

Tourisme

Mobile

Dynamique