Romain DIVOUX

Cadre commercial trilingue ayant plus de 13 ans d’expérience dans le financement d’actifs technologiques en Europe.



Spécialisations : En relation avec acteurs internationaux de la technologie (fabricants, éditeurs, distributeurs IT, Télécom, Médical, etc):

- Négociation, structuration et pilotage de programme de financement vendor

- Collaboration avec les Business Units et entitiés Leasing Solutions pour développer nos volumes/pdm grâce à des solutions de financement adaptées aux besoins des partenaires

- superviseur marché healthcare (expertise en IT & telecom)





Mes compétences :

Leasing

Chargé d'affaires

Finance

Vente