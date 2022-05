Romain DODIER

Après une expérience en alternance de contrôleur de gestion, je souhaite travailler dans un service financier en tant que contrôleur de gestion junior. Votre offre constitue une réelle opportunité de réaliser mon projet professionnel.



Ma formation en Titre Certifié Contrôleur de Gestion (Bac +4, Niveau Master 1), renforcée par une expérience professionnelle de 2 ans, m’ont permis de développer mes compétences techniques en matière d’élaboration de tableaux de bord, de suivi et d’analyse des variations de frais généraux et du chiffre d’affaires, de réconciliation inter-compagnies et d’aide dans les budgets.



Le métier de contrôleur de gestion est à la base des prises de décisions de l’entreprise, ce qui m’intéresse vivement.



Ma motivation et mon dynamisme m’ont permis de progresser dans les tâches que l’on m’a confiées. Je désire rejoindre une équipe ambitieuse et stimulante au sein de laquelle je pourrais développer mes compétences et mettre à profit mon savoir-faire.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter







Mes compétences :

Excel

Sage x3

Access

Ciel compta

Microsoft Word

Oxygen

Reconciliations

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

SAP