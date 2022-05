Romain DOREL

Actuellement responsable communication pour Qualigraf et Professor Grunschnabel, je mène également en parallèle une activité de freelance en infographie et motion design.

Transversal dans mes compétences, je suis à même de gérer un projet de communication de A à Z :

élaboration stratégique - réalisation technique - déploiement

Mes réalisations sur :



Mes compétences :

Conseil

Chaîne graphique

Graphisme

Web

Créativité

Publicité

PLV

Création

Communication

3D

Montage vidéo

Blogging

Motion design

Budgets

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing

Drupal

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Broadcasting