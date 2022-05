Romain DORR

Je m'intéresse depuis de longues années au domaine de l'internet et des nouvelles technologies. Après avoir obtenu mon BTS Informatique de Gestion en 2012, je me suis dirigé vers une licence professionnelle Base de Données, Internet et Sécurité (BDISE) à l'IUT de Fontainebleau en alternance au sein de l'Agence d'Essai Ferroviaire (SNCF) au poste de développeur Web.



Mes compétences :

HTML

Javascript

MySQL

JQuery

PHP

CSS

SQL

Google analytics

Bootstrap

Référencement

CakePHP

Git

WordPress

Sublime Text