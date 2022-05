Romain DRILLAUD

Passionner de business développement et de science j'ai donc intégré l'ISTM qui m'a permis de maitriser les outils de la stratégie économique dans le monde des biotechnologies.

Mais je ne suis pas seulement fou de science, j'ai aussi un grand intérêt pour ma région natale "la Haute Saintonge" situé au sud du département de la Charente Maritime. Il ne m'a pas donc fallu longtemps pour accepter un poste de développement commercial de cette région.

Bien sûr je me tiens toujours le plus informé possible sur le milieu des biotechnologies, car je me sens tout à fait près à réintégrer ce domaine et mettre à profit toute mon expérience.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse stratégique