Romain DUBOURGET

Ingénieur R&D dans les domaines de la physico-chimie des matériaux et des ondes radiofréquences. J'ai des expertises dans les méthodes non destructives d'investigation des matériaux et dans la conception de prototypes complétées par une solide formation scientifique en Physique, Chimie et Biologie. Je peux prendre en charge vos projets scientifiques tant du point de vue expérimental que de leur gestion. Ma différence ? Apporter des solutions innovantes avec le sourire, en Anglais et en Français, dans un cadre de travail permettant à mon équipe de donner le meilleur d'elle-même.



Mes compétences :

Créativité

Autonomie

Esprit d'équipe

Analyse

Adaptation

Esprit d'initiative

Programmation

STATISTICA

MiniAnalysis

Matlab

Language de programmation C

Adobe Photoshop

Idées hors du cadre

Conception de prototypes

Modélisation numérique

Imagerie

Ondes

Physico-chimie

Inventif

Labview

Microsoft Office

Contrôle non destructif

Biologie

Arduino

Traitement du Signal

Bonne Pratique de Laboratoire

Mécanique

Physique

Polymères

Conception d'expériences

R&D

Science des matériaux