Romain DUCERISIER

Passionné par tous les aspects liés aux interactions entre machines et utilisateurs, et l’adaptation de produits aux caractéristiques des utilisateurs, je suis un spécialiste des questions d’accessibilité, d’utilisabilité, de design d’interaction, d’architecture de l’information et de l’ergonomie des produits.

Fort d’une expérience internationale entre le Japon et la France, sur des projets pour des compagnies telles que Nikon, Yamaha ou Hitachi, je souhaite continuer à améliorer l’expérience des utilisateurs en rendant vos produits plus simples, efficaces et adaptatifs aux besoins et à l’expérience des utilisateurs.

Motivé et travailleur, je ferai de mon mieux pour que vos produits soient toujours plus ergonomiques, faciles de prise en main et satisfaisant pour vos utilisateurs.





• Langues:

Français (langue maternelle), Anglais &Japonais (niveau business), Grec Moderne & Espagnol (bonnes notions)



• Langages de programmation & de codage:

PHP 4, MySQL, HTML 4, XHTML 1.0, CSS3, JAVA J2SE5, Flash and Actionscript 3



• Modélisation des informations:

UML 2, Visual Vocabulary Modeling, Model Driven Architecture, HTA, GTA, MAD*…



• Logiciels:

User Zoom, Microsoft Visio, Omnigraffle, Expression Blend, Balsamiq, Catalyst, Photoshop, Illustrator, Axure RP Pro, SPSS, Notepad++, 3D Studio MAX, Geomagic, StarUML, Chronos, Tropes, SIMImotion, WinOWAS…



• Operating Systems:

Windows OS, Linux (Mandriva, Fedora, Ubuntu), MAC OS-X, Maemo, Android, IOS...



• Normes ISO maîtrisées:

- ISO 9001:2008, Model for quality assurance in design, development, production, installation, and servicing

- ISO 13407:1999, Human-centered design processes for interactive systems

- ISO 9241:1998, Ergonomics of Human System Interaction



