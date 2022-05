Romain DUCHENE

Après une expérience de plusieurs années en tant que Consultant Avant-Vente et Technique pour des SSII, je m'occupe maintenant de la Direction R&D pour le constructeur de Client Léger Chip PC : http://www.chippc.com

J'ai acquis une forte expertise dans le domaine du client léger, ainsi que les systèmes embarqués.

Avec une forte compétence sur les systèmes Linux & Windows, je gère les équipes de développeur dans le cadre de la création et la maintenance des logiciels intégrés aux terminaux et déployés sur des centaines de milliers de sites via un management centralisé.



Mes compétences :

Avant vente

Citrix

Client léger

Excalibur

Informatique

Linux

Microsoft Active Directory

Microsoft Windows CE

Réseaux informatique

SSII

Terminal Services

Vente

Windows 2003

Conseil

Direction générale

Active Directory

Communication

Marketing

Conduite du changement

Réseau

Management