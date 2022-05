Romain DUGUE

Je suis actuellement manager dans l industrie ce poste demande tous ces facultés et sensibilisations dans la sécurité et toutes les procédures, je suis très communicatif et un bon relationnel client cela et un point fort de ma personnalité.

Mes expériences on était acquit au fur et a mesure des années sur le terrain, formé a l’ancienne école par les anciens mes attraits de caractère sont la persévérance et l ambition a évoluer dans tous les domaines professionnel, je m'adapte très vite de l’apprentissage à la maîtrise de mes postes et a mes outils.

Ponctuel, dynamique, motivé je suis en mesure de relever tous les challenges .



Mes compétences :

Sécurité

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Management