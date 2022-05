Romain DUGUÉPÉROUX

Ma mission :

Développer la performance économique du magasin en collaboration avec mes équipes.

Porter les valeurs et la politique de mon entreprise.



Mes activités principales :

Je coordonne l'animation commerciale et supervise l'exploitation

mobilise mes équipes sur la mise en oeuvre des fondamentaux de la vente: organisation des linéaires, relation client

supervise la mise en place des opérations commerciales

garanti et développe la rentabilité des stocks et autres ratios économiques

effectue un reporting de l'activité et de la performance du magasin auprès de ma direction régionale

encadre les équipes et effectue des recrutements en lien avec mon DRH

garanti le respect des procédures d'embauche et l'application du droit au travail

veille au développement des compétences de mes collaborateurs

organise et encadre l'exploitation du magasin en lien avec mon responsable régionale

veille au bon fonctionnement de l'activité quotidienne

veille au respect de la réglementation commerciale

m'assure des approvisionnements et de la gestion des stocks

garanti la sécurité des bien et personnes.



Mes compétences:

Bonne connaissance des techniques de merchandising.

Leadership, maîtrise des techniques de management et d'encadrement d'équipe.

Bonne connaissance de la réglementation commerciale.

Capacité à piloter des projets en collaboration avec des équipes.



Mes aptitudes:

Sens de l'anticipation

Capacité à prendre des initiatives

Méthode et rigueur

Exigence et ténacité

Excellentes qualités relationnelles

Sens de la communication interne et externe

Très bonne organisation

Capacité à fédérer et à animer un projet auprès des équipes

Capacité d'adaptation dans mon mode de management en fonction des resultats obtenu en magasin



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Management

Gestion de la relation client