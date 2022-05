Romain DUMAS

Développeur de formation et passionné d'infographie, j’ai au fil du temps allié les deux au service du web. Cela m'a permis ainsi de contrôler, de manière autonome et indépendante, la chaîne entière de fabrication d'un site web.

Fort de cette polyvalence, j'ai appris à manier avec aisance le code de MySql/PHP au HTML/CSS/Javascript tout autant que la suite Adobe. J'ai par la suite reçu une formation reconnue d'infographiste qui me permet aujourd'hui de me présenter également comme tel, rendant ma double compétence officielle.



Riche d'une expertise dans le domaine du web tout le temps maintenue à jour par ma veille constante, je suis le partenaire idéal sur vos projets même les plus fous ! Curieux de nature, créatif et avide d'expériences, épaulé de surcroit d'un bon sens du relationnel, je peux être un réel atout au sein d'une équipe !