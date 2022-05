Romain DUMAS

Compétences professionnelles :



>COMPTABILITE

maîtrise de la saisie des opérations comptables quotidiennes et d'inventaire

aisance dans l'utilisation des outils informatiques et logiciels liés à l'activité de comptable



>FISCALITE ET PAIE

capacité à établir la déclaration fiscale CA3 et certains éléments de la fiche de paye





>RESSOURCES HUMAINES

faculté à gérer les obligations administratives lors d'une embauche ou d'un départ de salarié







Expériences professionnelles :



-MGEN, centre de gestion Montpellier, Gestionnaire Prestations Services

Juillet 2015-en cours

Service Base de données

>Gestion des données personnes et des dossiers santé des assurés et adhérents

Service dentaire

>Gestion des devis, traitement des paiements



-KLESIA Montpellier, Gestionnaire entreprises, participants, comptes

Janvier 2013-Août 2013 puis Janvier 2014-Juin 2015

>Gestion des dossiers retraite

>Prise en charge du traitement des données relatif à la gestion de l'entreprise, du participant et du compte



-URSSAF NIMES, Agent administratif

Septembre 2013-Janvier 2014

>Assurer la gestion des comptes dématérialisés

>Traitement des demandes d'adhésion aux services en ligne





Diplômes et formations :



Novembre 2019-Août 2020

Formation Assistant comptable

IRFA SUD, Nîmes



Septembre 2010-Juin 2012

Master métiers de l'éducation et de la formation

IUFM de Nîmes



Septembre 2007-Juin 2010

Licence Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie

Université Vauban, Nîmes



Septembre 2006-Juin 2007

Baccalauréat Economique et Sociale,

Lycée Albert Camus, Nîmes