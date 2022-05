Étudiant passionné par la politique et le sport.

Les différentes pratiques sportives que j'effectue m'ont permise de voyager faire des rencontres et ainsi avoir une vision plus ouverte sur l'environnement et les personnes qui m'entoure.



Mes compétences :

Brevet des Collèges

Baccalauréat série scientifique

Maîtrise des logiciels de traitement de texte (wo