Je suis Romain Duval,



Originaire de Chartres (28), j'ai passé mon Baccalauréat ES au lycée Fulbert en 2009, que j'ai obtenu avec la mention Assez-Bien.



En 2009, j'ai été admis à l'ESDES à Lyon où je suis en train de conclure mon master Audit et Finance d'entreprise par un stage en expertise et en CAC PME à PwC.



Durant mes années d'études, je travaille à la construction de mon CV, en réalisant le maximum de stages et d'expériences possibles:

-Vendeur puis responsable de magasin à Mille Lumières à Chartres entre 2006 et 2013.

-Conseiller Commercial à MMA et MMA Cap, durant l'été 2010 et 2011,

-Assistant Comptable à In Extenso en 2012.



Par ailleurs, j'ai souhaité m'investir dans la vie associative de mon école, où j'ai été responsables de la section football (2 équipes à charge).



Durant mon cursus, j'ai également eu l'opportunité de partir à l'étranger. En Irlande, sur le campus de DKIT à Dundalk et d'y effectuer un semestre universitaire.