Romain EDDE

Je suis étudiant en 2ème année de DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle à l'IUT de Rouen. Je recherche des opportunités de travailler sur un réseau électrique (Emploi, Formation en alternance, Stage) car je suis passionné pas ce domaine. Je suis ponctuel, sérieux, à l'écoute des gens et je suis assidu dans mon travail. Les projets que j'ai pu réaliser pendant mes études m'ont permis d'acquérir de l'expérience en matière de travail d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C++

C Programming Language

Electricité