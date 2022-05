Romain EHRENFELD

Depuis 2007 je travaille au sein du Groupe LesJeudis /Careerbuilder.

J'ai commencé en tant que développeur pendant 1 an environ, puis je suis devenu chef de projet technique en parallèle.

J'ai connu la transition entre une start-up et une multinationale après le rachat du groupe en 2008.

Actuellement, je m'occupe de la gestion des différents sites français et européen du groupe.

Nous prenons part à la mise en place de nouvelles fonctionnalités, de conversions de site vers notre plateforme et de maintenances correctives.



Mes compétences :

IT

PHP

Microsoft .NET

Gestion de projet

Lean development

Sourcing

Informatique

Ressources humaines