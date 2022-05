Romain ELIOT

Co-fondateur de TERRES DES ANDES, voyages équitables et solidaires en Amérique du Sud.



Terres des Andes

Voyages équitables et solidaires en Amérique du Sud.

Voyages mettant en avant l'homme et la rencontre des populations locales.



www.terresdesandes.org





Coordinateur en France des projets de l'ONG Enfants des Andes.



Enfants des Andes

Créée il y a 18 ans pour répondre à une situation d'urgence due aux conséquences des affrontements armés entre le Sentier Lumineux et le pouvoir en place (années 80/90)



Objet social : venir en aide à des enfants en situation difficile.



Création d'un centre d'accueil pour enfants à Tingo Maria en Amazonie.

Ce centre est aujourd'hui auto-géré par une équipe péruvienne, appuyée par une aide ponctuelle de volontaires occidentaux.



Construction d'un centre d'enseignement des langues à Nasca, sud du Pérou.



www.enfantsdesandes.org



