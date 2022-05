Romain-Etienne JOUFFROY

Romain Jouffroy

Comédien-Animateur

06.14.31.32.27

Mail: rom_anima@yahoo.fr

1m82 - Yeux bleus - Cheveux châtains

Langues parlées : Anglais, français et espagnol.

Permis A et B



Une activité professionnelle et sportive dense et variée dans tous les secteurs de l’Art Dramatique :

Activités sportives : Roller, cyclisme, tennis, Badminton, frisbee, jeux de ballon, natation, yoga, danse, gymnastique.

• Au cinéma, de 1995 à 2014, participation à 15 courts et longs métrages.

• A la télévision, de 1991 à 2014, participation à 5 séries et téléfilms

• En publicité, tournages dans 9 spots publicitaires.

• A la radio, participation à des feuilletons sur France Culture et France Inter de 2013 à 2015.

• Au théâtre, de 1986 à 2015, divers rôles dans des pièces de Feydeau, Tchékhov, Labiche, Oscar Wilde, Strindberg, Romain Rolland, Shakespeare, Molière …

Animateur :

• Agent Technique Ville de Paris, Direction Jeunesse et Sport.

• Animateur Réalisateur régie-son pour Virgin Mégastore.

• Régie Théâtre: ‘Ceux qui avaient choisit’ de Charlotte Delbo, Dom Juan en Poèmes et en Chansons, Shakespeare, Rolland, Strinberg...

• Concepteur Réalisateur d'Animations pour Enfants & Adolescents,

• Personnages interprétés: Père Noël, Magicien, Clown, Zorro, Batman,

Spiderman, Peter Pan, Pirate.



• Animateur d’ateliers : En Art Dramatique, en jonglage, en Magie,



• Mise en Scène de Spectacle pour enfants, goûters d'anniversaire,



• Intervenant projets Théâtre Classe à PAC en collège.



• Professeur de Yoga du Rire Agréé.



• Pause Méridienne, études, ARE et centres de loisirs pour la Ville de Paris depuis 2013.













Bonjour,



Je suis actuellement dans Médée d'Euripide, après le beau spectacle 'Ceux qui avaient choisit' de Charlotte Delbo qui est une miraculée d'Auschwitz et une réscapée de Ravensbruck. Elle fut par la suite la secrétaire de Louis Jouvet... C'est au Théâtre du Nord Ouest dans le 9e arrondissement de Paris.

Après avoir interprété des rôles récurrents chez AB Productions et joué

dans plusieurs films publicitaires, il continue en recevant diverses formations et enseignements, pour parfaire la construction de ses personnages. Il a du coup

tourné avec notamment Elie Chouraqui, Laurent Tirard, Éric Leroch, Gérard Jugnot, Franck Alléra, Serge Moati, ainsi que beaucoup d'autres...

Il enchaîne des rôles superbes comme Hérode dans 'Salomé' d'Oscar Wilde, Treplev

dans la Mouette de Tchékov, Lawrence dans 'Le Temps Viendra' de Romain Rolland,

Axel dans 'Doit et Avoir' d'August Strindberg, et Shakespeare et Molière, etc...

Actuellement il est Coquenard dans 'Le Misanthrope et l'Auvergnat'

d'Eugène Labiche, représentée entre autre au Théâtre du Nord Ouest mais également en tournée. Il est aussi Paul dans 'La Nuit Dernière' et HenriMasuneuve dans 'Au bas de l'echafaud'.

Ses formations le conduisent également, entre deux pièces, à conceptualiser et réaliser des Animations pour tous Publics. [Enfants, ados, adultes, personne âgée...]- Dom Quichotte, l'Horloger Suisse, Batman, Magicien, Clown. Prestation d'Exploitation Du Rire pour adultes.

Il est Chef d'équipe de comédien pour les '3DE' et le recyclage des 'Déchets d'Equipement Electrique et Electronique' mis en place par -EcoSystème+

Yoga Du Rire-Agrée par le Club de Rire de Paris.°



