Romain EVENO

Fort d'une expérience réussit et enrichissante dans la vente automobile, j'aimerai évoluer et saisir les opportunités qui s'offrent à moi.

J'aime le goût du défi. A l'aise et capable de m'adapter facilement, je cherche la performance.

Mon expérience variée mais centré autour de l'automobile m'apporte une connaissance technique qui en fait un atout décisif que je sais mettre à profit pour la conclusion de ventes.



Mes compétences :

Service client

Communication

Gestion de parc

Internet

Sage

Relations clients

Négociation commerciale

Vente