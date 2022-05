Romain FARGE

Orchestrer tous les talents d’une équipe au service de campagnes intégrées remarquables.



- 7 ans d'expérience en agences de communication 360°

- Elaboration de stratégies 360°, des recommandations et mise en œuvre opérationnelle pour des marques de secteurs différents (France & international)

- Gestion d'un portefeuille de clients diversifiés, de 300K€ à +1M€ de MB

- Réalisation de dispositifs de communication intégrés tous média (TV, cinéma, web, print, radio) & hors-média (évènementiel, PLV, marketing direct)

- Management & coordination des équipes internes et partenaires

- New Business, réponse aux appels d’offres publics / privés