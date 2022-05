Romain FAUCHER

Bonjour, à tout le monde, j'ai obtenu le titre de vendeur spécialisé en magasin (niveau 4), depuis le 7 juillet 2010, j'ai saisi cette opportunité de me relancer, "me battre" et de " gagner". Je suis très motivé, j'aime les contacts clientèles où je me sens à l'aise et zen en toutes circonstances. Je suis dans le bénévolat, dans une association d'insertion pour apprendre sur soi et les autres, celà me plait, en voyant des gens se relever, comme vice-président. Bien sûr, je recherche un emploi, avec quelqu'un qui cherche quelqu'un de sérieux, volontaire, intéressé par mon profil, comme vendeur spécialisé en culturels, électroménagers, employé libre service, ou l'humanitaire si des emplois existent( j'ai fait une mission humanitaire en Bosnie comme appelé volontaire, service militaire).

A bientôt de vos news. Romain



Mes compétences :

Ponctuel

Consciencieux.