Ingénieur généraliste avec une compétence technique dans les métiers du vide (expériences en machines de dépôts de couches minces, accélérateurs de particules), j'aspire à exercer des responsabilités d'ingénieur de projet ou des métiers en lien avec la conception de produits et systèmes ou la recherche et développement.



A plus long terme, les métiers du conseil et de formation sont des évolutions que j'envisage.