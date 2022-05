Chers utilisateurs de Viadeo,



N'hésitez pas à nous confier la vente, la location ou la gestion locative de vos biens sur Paris et Région Parisienne.



GESCO IMMOBILIER - Agence Belles Feuilles se situe à deux pas du Trocadéro dans une rue très commercante, la rue des Belles Feuilles.



En nous confiant votre bien à la vente ou à la location, vous serez certain d'obtenir une prestation de qualité, grâce à notre bonne connaissance du marché local et à notre réseau de clientèle française et internationale.



Mon équipe et moi-même pouvons également vous aider dans vos recherches de biens immobiliers sur Paris et proche banlieue ouest. Nous réaliserons ensemble une étude précise de votre besoin.



Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible à votre convenance pour vous aider dans votre projet immobilier.



Sincèrement,



Romain FAURE





GESCO Immobilier

Agence Belles Feuilles

13 rue des Belles Feuilles

75116 Paris

rfaure@gesco-immobilier.fr

Mob.: 06 03 90 23 33

Tel.: 01 45 53 00 78

Fax : 01 45 05 17 08

http://www.gesco-immobilier.fr



Mes compétences :

Achat

Conseil

Conseil en immobilier

Gérance

Gestion locative

Immobilier

Luxe

Vente