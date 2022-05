Romain FENZI

Fort d’un B.E.P Électrotechnique obtenu en 2006 et électricien depuis maintenant 10 ans, je suis un professionnel passionné, rigoureux et méthodique. Ayant une excellente connaissance des normes d’installation, je suis à même de m’adapter à divers chantiers nécessitant des compétences en électricité :



- Étudier des plans et des schémas

- Repérage des futurs emplacements : disjoncteurs, tableaux ou armoires électriques

- Maitrise de l’équipent adéquat

- Installation des canalisations et supports

- Pose du réseau de câbles,

- Implantation de divers matériels (interrupteurs, prises de courant, appareils de chauffage)

- Raccordements nécessaires

- Mise en service : réalisation de tests

- Informatique et téléphone : assurer le câblage des liaisons informatiques ou de la téléphonie, installer et régler la vidéosurveillance, les systèmes d'alarme, la gestion du chauffage et de la climatisation…



Mes compétences :

Schéma de réseau

Electricité

Electrotechnique