Responsable commercial passionné par le contact BTOB et par les métiers techniques. Mon quotidien dans le monde du transport routier me permet de m'épanouir et d'apprendre.



Depuis trois ans en poste chez XPO Logistics, j'ai pu découvrir une multitude de projets, de savoirs faire et un monde du transport en perpétuel mouvement.

Je continue à me développer tous les jours au contact de mes clients partenaires et des équipes XPO expertes dans leur métier.



XPO Logistics, c’est aujourd’hui un fournisseur global de solutions pour le transport et la supply-chain.



Vous êtes à la recherche d’un partenaire de qualité, prêt à répondre à vos attentes en termes de transport et logistique.



D’une solution technique en phase avec les attentes de vos clients ?



D'une équipe locale qui vous permet de connecter votre supply-chain au monde ?



Alors rencontrons-nous ! Je suis disponible afin de trouver avec vous les réponses à vos attentes pour porter votre image de marque auprès de vos destinataires.



@: romain.fernandes@xpo.com

O: +33 (0)4 76 53 53 90

M: +33 (0)6 09 31 46 41



Mes compétences :

Solidworks

Informatique

Suite office

Mac OS X