Romain FERRIERE

Double expérience Conseil et opérationnelle de Direction en entreprise.

Transport, Aéronautique, Nouvelles Technologie et Services, Automobile, Industrie.



EXPERTISES:

- Rompu à la structuration de la fonction dans des contextes de forte transformation : création d’activité ou démarrage de contrats, forte croissance en environnement non mâture, retournement / restructuration / fusion / cession d’activité sous performante, passage sous LBO / IPO, spin off d’opération et exploitation en standalone.

- Très proche du Business : appels d’offres internationaux, acquisitions et intégration, relations partenaires dans des situations de gouvernance complexe (PPP, JV, partenaires locaux, co/sous-traitance), performance opérationnelle.

- Structuration du Financement (corporate/projet/actifs), Amélioration de la génération de cash (BFR/Capex).

- Management international : Equipes mondiales hiérarchiques ( > 50) et fonctionnelles ( > 300), multi sites, multi pays.



