Romain FEUILLOLAY

Actuellement en poste chez SALINA-ASPEN PUMPS.



Je suis responsable des études, des chiffrages et du SAV pour les solutions BIG FOOT sur-mesure en France.



La gamme Big Foot Systems a été dessinée et conçue pour supporter des équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CTA, VRV, chillers, groupe de production d'eau glacée...) pour des toits plats.



La gamme de supports apporte une solution rapide et économique pour des unités de CVC tout en respectant la réglementation et sans perforation de l’isolant du toit.



Nous proposons des châssis sur-mesures adaptés aux unités de CVC :

- Pieds déconnectables du châssis pour permettre les réfections d'étanchéité

- Hauteur de supportage réglable (Pieds DTU 43.1)

- Châssis modulable

- Possibilité de fournir l'étude de tenue au vent et une note de calcul de supportage

- Fourniture de la charge par pied et de l'UDL



Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet.



www.bigfootsystem.fr



Mes compétences :

Chiffrage Génie Climatique

Thermique du bâtiment

Réponse aux appels d'offres

Génie Climatique et Énergétique

Suivi de chantiers

Gestion de projets

AutoCAD

Gestion de la relation client

Dimensionnement équipements génie climatique

Génie Mécanique / RDM

Gestion financière