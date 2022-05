Romain FIENGO

Diplômé d'école de commerce avec une spécialisation Marketing for Product Managers, fort d'expériences enrichissantes dans la vente directe, le marketing produit et la communication, je suis actuellement à la recherche d'un emploi me permettant d'exprimer mes qualités d'analyse et de décision.



À travers mes précédents postes j'ai eu l'opportunité de me confronter à des problématiques et des marchés variés qui m'ont permis de développer à chaque fois mon ouverture d'esprit ainsi que mes compétences dans la gestion et le suivi de gammes, l'organisation d'actions commerciales et communicationnelles et l'analyse stratégique.



Mes atouts :

Responsabilité et dynamisme.

Des expériences variées et complémentaires ; j'ai notamment la connaissance des réalités de terrain grâce à mes expériences de commercial.

Je suis également méthodique et organisé et sais gérer les situations d'urgence avec calme.

Enfin, je me démarque par une grande maîtrise des outils informatiques dans un cadre professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Office

SPSS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Chaîne graphique

Analyse statistique

Drupal

Wordpress

Gestion de projet web

Google analytics

R