Romain FIGUERES

Bonjour à toutes et à tous,



Mon parcours universitaire n'est pas en adéquation avec ma volonté professionnelle de m'épanouir au travers du processus de l'employabilité. En parallèle de mon cursus, je me suis attaché à me perfectionner non seulement à l'élaboration d'un projet professionnel ou bien à l'employabilité au sens large, j'ai également appris les techniques de sourcing et eu une introduction au métier de chargé de recrutement ( MOOC Ergalis, cabinet de recrutement).





Vous pourriez me demander pourquoi étendre mes connaissances à l'aspect recruteur / entreprise. tout simplement pour pouvoir conseiller au mieux les CV et plus particulièrement axé sur les compétences / titre du CV et accroche. Des éléments primmordiaux dans le sourcing.



Je me forme continuellement par des lectures spécialisées, MOOC (IAE Caen - Ingénierie pédagogique et financière d'une formation).



De formation scientifique, les théories sous-jacentes et applications des tests en orientation et en recrutement ne me sont pas inconnues (IRMR pour le plus connu)





Mes expériences extra-professionnelles:

** Quatre années en tant que "Chargé d'étude en sciences humaines et sociales" (dans le cadre de mes études)

-Maîtrise d'une méthode scientifique de travail

-Maîtrise à analyser, restituer et utiliser des données psychométriques volumineuses

- Capacité à argumenter les décisions









J'aspire à développer mes compétences pour être chargé de recrutement et de gestion de carrières. N'en étant qu'au stade de l'enquête métier, ne soyez pas surpris si je vous adresse un message privé.



Au plaisir de nos future(s) discussion(s)



Bien cordialement

Figueres Romain

Projet en cours de création d'atelier (constitution du cahier des charges, préparation de l'argumentaire sur la plus-value apporté,..)





Mes compétences :

Logiciels de statisque (SPSS et Statistica)

Connaissance, compréhension et analyse des bassins

Python Programming

Data Mining

Entretiens de motivation / de recrutement.

Législation et financement de la Formation Continu

Bureautique - Access, Excel, Word, Powerpoint.

Etudes qualitatives et quantitatives