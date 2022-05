Romain FLECHNER

Github: https://github.com/rflechner

Blog: http://www.romcyber.com/

Bitbucket: https://bitbucket.org/rflechner/



Profondément passionné d'informatique et de développement depuis l’âge de 15 ans,

j'entrepris un cursus informatique en alternance passant par un BAC PRO MRIM, un BTS IG option développeur, suivi de trois années à l'ETNA (filière alternance d'EPITCH).



Fort de cette expérience, je me trouve à présent imprégné du monde de l'entreprise depuis 15 ans (6 ans d'alternance et depuis 9 ans en CDI).



Actuellement, les technologies que j'utilise le plus souvent dans le milieu professionnel sont : C#, F#, WepApi, Fake, Xamarin (Android et IOS), Suave, WebSharper.



Adepte aux concepts : Domain Driven Design (DDD), Test Driven Design (TDD)



Projets personnels:



Il m'arrive très régulièrement de coder de petits projets Open Source afin d'expérimenter de nouvelles technologies.



La plupart d'entre eux sont listés sur une page dédiée de mon blog: http://www.romcyber.com/my_projects/



Mes compétences :

C# .NET

Asp.net

ASP.NET MVC

PHP

C

C++

JAVA

Mongodb

SQL Server

CouchDb

Memcache

AJAX

JQuery

Objective c

Salesforce

F#

WPF

SQL

C#

Microsoft .NET

Mono

Xamarin

Microsoft Silverlight

Node.js

Android SDK

Développement mobile

Application IPhone