Romain FLORENT

Etudes :

- levé des éléments nécessaires à l'étude

- étude du projet et des variantes : terrassement, assainissement (dimensionnement, croisement, chaussée réservoir, bassin de retenue), voirie (profils en long/travers, giration)

- rendu 3D



Exécution :

- réalisation des plans : phasage, exécution, implantation, profils en long/travers

- optimisation du projet (déblai/remblai & assainissement)

- préparation et implantation : points de repères, terrassement, assainissement, bordures, lignes 3D, MNT...

- préparation et mise en place du guidage d'engins de chantier

(maquette 3D, installation et configuration du matériel sur l'engin de chantier, mise en place de la station robotisée ou de la base GPS, contrôles)