Romain FOMAT TCHINDA

Cadre Comptable et Financier bilingue expérimenté, avec un cursus académique situé au carrefour des techniques comptables, financières, fiscales et de management, j’ai eu l’occasion d’aborder différents aspects de mon métier tant sur le plan de la comptabilité générale qu’analytique et durant ces années d’activité, mon goût pour les chiffres, la rigueur, l’esprit d’équipe, mon sens d’analyse, le sérieux, ma capacité d'adaptation et d’autonomie ont été des atouts supplémentaires pour des postes impliquant polyvalence et précision. En plus de mon expérience dans ce domaine j’ai eu l’occasion de suivre un seminaire sur la Gestion des risques financiers dans les etablissements de credit.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité

Finance

Controle de Gestion

Management