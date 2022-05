Romain FOUCHER

Synchrone technologies est une société de consulting qui apporte son expertise dans le domaine de l’Ingénierie IT.



En 2014, Synchrone technologies a réalisé un chiffre d’affaires groupe de 94 M€, en croissance de 27%. La société a par ailleurs recruté plus de 150 personnes, comptant ainsi à la fin de l’année un effectif de 810 consultants.



Synchrone technologies développe une approche transverse et multisectorielle adaptée aux exigences de ses clients, leaders sur leurs marchés. Au plus près des Directions Générales, nous concevons des propositions stratégiques fondées sur l’anticipation des besoins, l’audit, le diagnostic et l’accompagnement de la transition technologique.



Nous créons au sein des entreprises une réelle valeur concurrentielle. Née de l’optimisation des services informatiques, elle se développe au sein des métiers qui réinvestissent une place centrale dans l’organisation et s’ouvrent à de nouvelles opportunités de business.



Grâce à un savoir-faire éprouvé, Synchrone technologies concilie vision stratégique de long terme et efficacité opérationnelle de court terme. Créateur de compétitivité technologique, elle propose une offre globale autour de quatre solutions de performance : Centre d’Expertise, Digital Innovation, Cloud/Big Data et Financial/Banking.



Notre expertise se décline sur quatre domaines principaux :

- Systèmes d’information

- Ingénierie Banque/Finance

- Convergence Voix/Data

- Etude et Développement









Mes compétences :

Commerciale

Communication

Communication responsable

Déterminé

Flexible

International

Négociateur

Sens de la communication