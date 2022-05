Romain FOUILLET

Dirigeant fondateur de PROSUD INCENDIE, société spécialisée en protection incendie.

Nous nous occupons de la conception, la vente, l'installation et la maintenance des produits suivants :

* Extincteurs,

* Désenfumage naturel et mécanique,

* Portes coupe feu (tous types),

* RIA, colonne sèche, poteau incendie,

* Alarme et détection incendie,

* BAES (bloc d'éclairage de sécurité),

* Formation maniement extincteurs, RIA, évacuation, SST, ...



Auparavant j'étais durant 12 ans, RESPONSABLE TECHNIQUE en sécurité incendie, département désenfumage sous la certification APSAD du domaine 17 / Installation et Maintenance, conception, dimensionnement, devis d'une installation, contrats de maintenance, remise en état, mise en conformité, planning techniciens, commandes fournisseurs, suivis chantier, réception de chantier et suivis règlements.



Nous sommes à la recherche de femmes ou d'hommes de valeur aux postes de technico-commercial du département extincteurs, chargés d'affaires travaux / maintenance désenfumage / portes coupe-feu, techniciens vérificateurs du département extincteurs et du service travaux.

Nous attendons vos CV et lettre de motivation.



Venez visiter notre site :Array



A très bientôt.



Mes compétences :

Domotique

RIA

Sécurité incendie

Courants faibles

Désenfumage

Porte coupe feu

Extincteur

Protection incendie