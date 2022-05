Romain FRAIOLI

Ingénieur en génie mécanique et industriel avec un attrait prononcé pour la fabrication. Je m'accompli pleinement dans la conception et la réalisation de prototypes. J'aime travailler dans divers domaines pour adapter mes solutions à des contraintes toujours différentes.

Je partage aussi mes connaissances sur différents logiciels de CAO via des formations.



Mes compétences :

Solid Edge

TopSolid

Ubuntu

SolidWorks

Microsoft Windows

Microsoft Office

Abaqus

CATIA

Animation séjour de vacances

PTC Créo