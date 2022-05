Romain FRANCISCO

Je suis étudiant en première année de Dut techniques de commercialisation à Tarbes dans le Midi Pyrénées. Je recherche un emploi dans le secteur de la distribution de produits finis en tant que commercial. Je suis motivé, dynamique et volontaire, aucune tache ne me fait peur. Travaillomane dans l'âme, les challenges sont fait pour moi. J'ai écrit un livre se nommant "Le proxénétisme en deux mots" et qui sera disponible dans les papeteries près de chez vous. N'hésitez pas, juste un petit moment d'évasion !!!!!!



Mes compétences :

Négociation commerciale

Comptabilité générale

Economie

Droit