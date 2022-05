Acoustique et ingénierie sonore : 2 activités qui n'ont rien à voir diront certains. Pour ma part, je les fais s'enrichir mutuellement chaque jour.

Formateur de temps en temps pour me questionner et partager mes expériences.

Je suis à mon compte et ouvert aux rencontres fructueuses.



Mes compétences :

Ingénieur du son

Acousticien