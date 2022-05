Romain Frédéric RABILLARD

Après avoir exercé pendant plus de six ans au sein de Jones Day (2001-2007) et six ans au sein de Shearman & Sterling LLP (2007-2013) dans leurs groupes Corporate et Banque & Finance à Paris et notamment Londres, Romain Rabillard est spécialisé en matière de fusions-acquisitions (en ce compris en private equity), de financements (structurés, d’actifs, d'infrastructure, d’acquisitions ainsi que prêts syndiqués) et de réglementation bancaire. Sa pratique couvre également les questions de restructurations et de procédures collectives pour lesquels il conseille ses clients, aussi bien débiteurs que créanciers.



After practicing for over six years with Jones Day (2001-2007) and six years with Shearman & Sterling LLP (2007-2013) in their respective Finance and Corporate Groups in Paris and notably London, Romain Rabillard’s practice focuses on mergers & acquisitions (including private equity), bank finance (with particular emphasis in the areas of infrastructure, asset-based, acquisition and structured finance, and also syndicated loans) and banking regulations. In addition, he advises clients in restructuring, reorganization and insolvency matters, including acquisitions and disposals of distressed assets and representation of debtors and creditors.



Mes compétences :

Structured Finance

Mergers & Acquisitions

Private Equity

Joint Venture

Financement immobilier

Droit des sociétés

Restructuration d'entreprise

Droit des procédures collectives

Financement

Droit des affaires