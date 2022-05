Installée à Rambervillers, dans les Vosges (88), RT DESIGN est spécialisée dans l’impression publicitaire et le marquage de véhicules. L’entreprise propose aussi des Kits Déco 100% personnalisés pour les Motos/Quads...



RT DESIGN est le prestataire incontournable pour votre communication visuelle. Quel que soit votre budget, l’entreprise peut répondre à vos divers besoins dans ce domaine :



Confection d’adhésifs, banderoles, panneaux publicitaires

Production de flyers, cartes de visite, etc.

Impression textile, flocage Mx ...

Marquage de véhicules utilitaires comme les camionnettes ou les camions

Passionné par l’univers des deux-roues, Romain FRESSE, gérant de RT DESIGN, est aussi expert dans les kits déco personnalisés pour les motos, notamment les MX. Grâce à lui, votre bécane aura un look unique !



Créée en 2013, RT DESIGN est une entreprise jeune et dynamique. Elle a déjà été partenaire de nombreux événements.



Romain FRESSE s’investit totalement sur tous les projets auxquels il participe. Son engagement : offrir une qualité de service irréprochable quels que soient le client et le support de communication choisi. Création, fabrication, pose, vous bénéficierez d’un service complet, le tout à des prix toujours compétitifs. Les délais annoncés sont aussi très respectés.