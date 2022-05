Romain Friderich Dirigeant PILOTE DÉVELOPPEMENT

PILOTE DÉVELOPPEMENT.

Une solution 2.0 de gestion d’entreprise en temps réel à destination des TPE/PME que se traduit par la mise à disposition d’un Progiciel de Gestion Intégré associé à différents services : externalisation comptable, sociale, accompagnements administratif, juridique et en gestion.



PILOTE DÉVELOPPEMENT c’est l’association de différents acteurs qui ont pour seul objectif de proposer la solution de copilotage d’entreprise en temps réel la plus optimale pour développer la performance des TPE/PME.

Un réseau de partenaire où chacun possède sa propre interface de travail alimentée en direct par celle des clients. Ainsi, nos partenaires peuvent apporter aux clients des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement personnalisées et adaptées à leurs besoins et ressources.



Le réseau de conseillers naissant, nous souhaitons le développer et ainsi occuper tout le territoire dans l’objectif d’être en mesure de répondre à une demande tant pour le dirigeant d’entreprise que pour des réseaux friands de ce type de prestations.



Nous avons mis en place un processus de recrutement afin d’accompagner nos futurs Conseillers Indépendants en Pilotage d’entreprise de leur candidature à leur intégration au réseau PILOTE DÉVELOPPEMENT.



Vous souhaitez en savoir plus ?



Vous êtes dirigeant de TPE/PME et recherchez une solution de gestion ?

Vous êtes passionné par le conseil aux entreprises et recherchez à développer votre activité d’indépendant ?

