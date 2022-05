Romain FROBERT

Je suis avant tout le partenaire et le conseil de mon client et celui avec lequel la confiance et la discrétion constitue l’élément moteur de toute collaboration.



Je l’aide à élaborer un programme de gestion des risques adapté à ses besoins. Quel que soit le client, grandes entreprises, PME-PMI, collectivités locales et territoriales,

particuliers.



J'interviens à chaque étape de ce qui constitue les métiers et le savoir-faire du courtier : le conseil, la négociation et la gestion.



3 savoir-faire :



- Le conseil



Coeur de la valeur ajoutée du courtier, il consiste en une identification

et une analyse des risques liés à l’activité, à la nature et à la culture du

client. Ce travail permet de définir les garanties à prendre en compte et

de rédiger un contrat d’assurance « sur mesure ».



- La négociation



Je travaille avec plus de 100 compagnies d’assurance dans le monde, ce qui me donne une vision globale du marché et une totale connaissance des offres et des tarifs. Je place les risques et négocie les meilleures conditions pour mes clients afin d’obtenir le rapport qualité/prix optima



- La gestion



J'ai décidé de suivre la gestion des contrats de mes clients afin d’intervenir rapidement et efficacement lorsqu’un sinistre survient. En remplissant cette fonction j'ai voulu assumer, à toutes les étapes du courtage d’assurance, mon rôle de partenaire privilégié.



Mes compétences :

Spectacle

Audiovisuel

Sport

Gestion du risque

Audit

Prévention

Sécurité

Ingénierie

Risk Management