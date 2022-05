Romain FUCHS

- Gestion de projets / AMOA (recueil et analyse de besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles, cahier des charges, suivi d'avancée des tâches, coordination des équipes projet, bonne connaissance de la méthode AGILE)



*COMPÉTENCES LINGUISTIQUES



Anglais - Courant - Un semestre en Australie

TOEIC: 925/990

Allemand - Bon niveau - Un semestre en Allemagne



*COMPÉTENCES INFORMATIQUES



- Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint)

- Notions d'outils de planification de projet (MS Project)

- Connaissance des outils informatiques EzPublish, Mantis, GForge, JIRA, Wiki et notions de SQL

- Connaissance fonctionnelle de l'outil de CRM Siebel





*ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES



- Footing, VTT, randonnée

- Passionné de voyages (Indonésie, Malaisie, États-Unis, Sénégal, Ile Maurice, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.)

- Formé aux premiers secours (P.S.C.1)