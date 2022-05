Romain FUCHS

En recherche active



Chef de projet en maîtrise d’œuvre



Expérience dans les ERP et les bâtiments de commerce et tertiaire



Compétences dans les missions APD, DCE, AMT, DET, AOR.



Mes compétences :

Metré

Gestion budgétaire

Bâtiment

Conduite de chantier

Gestion de projet

Installation de chantier

Management opérationnel

Génie Civil et Infrastructures

Location longue durée

Animation de réunions

Planification

Suivi de chantiers

Gros oeuvre

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Réalisation de devis

Rénovation immobilière

Agencement de magasins

Utilisation Revit

Commission de sécurité