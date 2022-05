Romain GAESSLER

Bonjour,

Passionné de Design Graphique, dynamique, curieux et motivé j'ai souhaité acquérir un savoir-faire dans les domaines du print et de l'édition lors de mes études supérieures en me spécialisant dans les domaines de l'affiche et des supports imprimés (création typographique, signalétique) et de l'édition (magazines, livres-objets).



Les différents clients pour lesquels j'ai travaillé m'ont permis de mettre à profit ces compétences en les concrétisant à-travers des projets d'envergure où la rigueur et l'engagement dans le travail sont fondamentaux, ce qui me permet aujourd'hui de justifier d'une solide expérience de designer Print & Edition, augmentée par des projets de signalétique et de conception web (cms wordpress, indexhibit, css3, html)



Mes compétences :

Conception editoriale

Signaletique

Chromie

Édition

Creation

Typographie

Adobe CS6