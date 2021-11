Romain GAJEK

Titulaire d'un DEUG en communication art du spectacle (Cinéma) et ayant fait plusieurs formations courtes et longues dans le domaine du Print, du Web, de l'UX ainsi que du Motion Design, j'ai à mon actif plus de quinze ans d'expérience professionnelle.



Adapter un site web aux différents types de terminaux, les problématiques de conception ergonomique et de gestion des contraintes liées au Responsive Web Design n'ont pas de secret pour moi.



J'ai pris en charge la création de chartes graphiques, le design d'emails, de bannières, de sites et de pages web mais aussi d'annonces presse, d'affiches, de flyers et de packagings.



J'essaie de satisfaire les personnes pour qui je travaille tout en les conseillant le mieux possible.



Mes compétences :

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

ActionScript