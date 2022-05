Romain GALLET

Je suis chercheur en microbiologie. Durant ma carrière, j’ai étudié l’adaptation des bactéries (E. coli, P. fluorescens, B. bacteriovorus, M. tuberculosis, L. brevis), des virus (phage lambda, FBNSV) et du champignon M. oryzae à des facteurs biotiques ou abiotiques.



Je m’intéresse aux différentes stratégies de luttes contre les microorganismes pathogènes, comme le développement d’antibiotiques et de vaccins dans le domaine médical, mais également aux techniques de bio-contrôle dans le domaine agronomique.



Je m'intéresse également aux communautés bactériennes (microbiotes), à leurs fonctionnements, à leurs structurations et à leurs interactions avec leurs hôtes.



Plus d'information sur mon expérience sur mon site: https://sites.google.com/site/rgallet/home



Mes compétences :

Biologie végétale

Bactériologie

Ecologie

Microbiologie

Biologie moléculaire

Virologie