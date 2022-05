Romain GANDOLFO

Fort de plusieurs expériences dans des cabinets d’avocats français, spécialisés en droit fiscal, droit des affaires et droit des sociétés je souhaite inscrire ma carrière dans cette direction.



Grâce à mes expériences passées, j'ai pu acquérir un savoir-faire et un savoir-être pour gérer des situations, quelques fois complexes, tant au niveau du travail, que dans la gestion des équipes ainsi que de la clientèle.



Motivé, sérieux et pro-actif, j’ai pu découvrir divers pans du travail de juriste avec notamment, une double vision du droit, fiscal et juridique, auprès des entreprises et des particuliers. J’ai ainsi pu prendre goût aux diverses tâches qui m’ont incombé.



J’ai également participé à la période fiscale en élaborant un grand nombre de déclarations fiscale. Je suis capable de gérer les tâches qui me sont confiés par ma hiérarchie, en fournissant un travail de qualité et toujours dans le respect des délais impartis.



J'ai pour souhait d’occuper un poste qui me permettra d’obtenir une nouvelle expérience dans le domaine juridique et fiscal après avoir découvert un véritable attrait pour la gestion juridique et fiscale.



Mes compétences :

Fiscalité

Déclaration Fiscale

Conseil juridique

Conseil fiscal

Droit fiscal

Contentieux

Contentieux fiscal

Droit des affaires

Droit

Fiscaliste

Juriste

Gestion de patrimoine