Je travaille depuis août 2005 pour l'agence événementielle CGO fondée au Mans en 1995. J'ai repris la société en avril 2015.



En France ou l'étrange, nous intervenons dans l'organisation d'événements sur mesure auprès d'une clientèle d'entreprises : incentive, team building, convention, lancement de produit, soirée de gala, inauguration de locaux, séminaire, anniversaire d’entreprises...



Notre agence commercialise également un espace de réception VIP lors des 24 Heures du Mans Auto en juin. Il s'agit d'une solution de relation publique clé en main pour vivre cet événement de renommée internationale dans des conditions privilégiées. Nos clients sont des entreprises et des agences événementielles françaises et étrangères.



Depuis 2009, nous avons créé la course cycliste des "24 HEURES VELO" sur le circuit mythique du Bugatti au Mans. Il s'agit d'une course cyclosportive en relais et par équipe de 2, 4, 6, 8 coureurs voire en solo pour les amateurs d'ultra distance. Une aventure humaine et un défi sportif original pour un public varié composé de cyclistes et ultra cyclistes, cyclotouristes, tri-athlètes, sportifs du dimanche, amateurs de sports mécanique, collaborateurs d'entreprise, militaires, pompiers,...



Vous avez un projet événementiel, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner depuis la conception jusqu'à la réalisation.



Romain GASNAL

Gérant

