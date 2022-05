Romain GATEAU

De formation en Ingénierie des matériaux, principalement des matériaux inorganiques métalliques, j'ai pu développer au cours de mes expériences professionnelles une expertise dans le domaines de la corrosion à hautes températures et dans les traitements de surfaces (microtechnologie des couches minces, CVD, cémentation, revêtements innovants) ainsi que la caractérisation des matériaux. J'ai notamment eu l'occasion, durant mon doctorat axé sur la corrosion haute température du titane et mes expériences professionnelles au sein du CEA, chez Vallourec et chez Autoliv, de me confronter à des domaines scientifiques complexes et variés.

Les responsabilités qui m’ont été confiées en Recherche, Développement et Innovation m'ont permis de mettre en pratique mes compétences techniques sur les matériaux ainsi que mes capacités en gestion de Projet.

Ces expériences nécessitant implication, dynamisme et autonomie m’ont permis de cultiver un esprit d’initiative et d’organisation.

Soucieux de m’engager dans un projet dans lequel je pourrai m'appuyer sur mon expérience et m’investir pleinement, je souhaite évoluer dans un milieu scientifique technique et innovant.



Mes compétences :

Métallurgie

Profilométie optique et mécanique

Diffraction des rayons X

Metallurgie des Terres Rares et Métaux précie

Corrosion hautes températures

Microsoft office

Microtechnologie

Matériaux métalliques

Traitement de surface

Dépôts PVD

Couches minces

Caractérisation des matériaux

Catia v5 (CAO)

Gestion de Projet

Prototypage

Recherche et innovation

Autodesk Inventor (CAO)